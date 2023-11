Assuntos externos

A gravação do Hora do Faro rendeu muita conversa e treta para os peões. Durante a festa, Yuri afirmou para Kally que Black se perdeu no jogo e se foi incoerente. "Ele entrou aqui levantando isso de não falar coisas de fora. A parada do Lucas vai prejudicar ele lá fora. Hoje, ele puxou um negócio de fala homofóbica que não tem nada a ver com nada. Se é um valor que ele defende, não teria feito isso que ele fez hoje. Chegou num nível que não era pra chegar", disse.