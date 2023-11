Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Márcia Fú reclama de delegação de Black: 'Sujeirada'

Nesta quinta-feira (23), aconteceu a delegação das tarefas do fazendeiro Cezar Black, em "A Fazenda 15". O ex-BBB causou ao definir que Jaquelline cuidaria da horta e Márcia Fú da vaca. Isso porque a atleta quis trocar de tarefa com a ex-sister, mas Black não permitiu.



Após Cezar negar a troca, Márcia Fu criticou o peão. "Hoje, quando ele delegou, eu pedi mais por causa da Jaque. Ela tá há muito tempo sem fazer bicho. Gente, nós somos adversários, mas a gente não é inimigo, não precisamos fazer isso. Isso que me dá nojo no Paiol! Ela tá num momento difícil, o namorado dela foi embora. Ela tá muito aborrecida, vai um cara desse, o Black, não deixa ela fazer. Eu pedi por causa dela, porque ela gosta da vaca", explicou ela.

"É isso que me deixa triste com o Paiol. Viu que ela tá arrasada, colocou ela pra fazer algo que ela não gosta. Tá de boa, quem gosta do jogo deles, deixa eles aí fazendo essa sujeirada! Eu não gosto", completou.



Márcia contou o que achou da delegação do novo Fazendeiro para a câmera-trato Lily: "É isso que me dá nojo do Paiol!"



