A Fazenda 15: Jaque confronta Kally após desistência de Lucas: 'Lixo'

O anúncio da desistência de Lucas Souza nesta quarta-feira (22) mexeu com os ânimos de "A Fazenda 15". Após a produção do reality informar os outros participantes, Jaquelline Grohalski confrontou a ex-aliada Kally Fonseca, quem expôs revelações externas sobre o peão.

Revoltada após o anúncio, Jaquelline xingou Kally e disse que a ex-aliada seria uma "amiga da onça".

"Você vai arder no fogo do inferno! Lixo, lixo de ser humano!", gritou a ex-BBB.



Kally disse que não vai se sensibilizar com a desistência de Lucas e se defendeu alegando que apenas revelou situações verdadeiras.

"Eu só falo verdades aqui dentro. Agora quer e colocar numa posição que eu não tenho? Pelo contrário, eu não aceito cuspir na cara dos outros e ponto final", rebateu.

A confusão que gerou a desistência de Lucas Souza começou quando Cezar Black o confrontou por ter levado uma foto do casamento do militar com Jojo Todynho. O peão se justificou afirmando que tinha carinho pela ex e que buscava o perdão dela.

Após essa situação, a confusão escalou para Kally Fonseca revelando uma suposta conversa que teve com Lucas antes do confinamento. Na ocasião, ele teria lhe dito que se casou com Jojo Todynho por fama e dinheiro e que faria qualquer coisa para atingir esse objetivo.