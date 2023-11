Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Lily causa sétima punição e gera atrito com Nadja

Lily Nobre causou a sua sétima punição em A Fazenda 15 nesta segunda-feira (20). A peoa entrou na área dos animais sem galochas para realizar a sua tarefa com o lixo e gerou conflito na casa.

Ela chegou a calçar as galochas ao perceber o erro, mas não adiantou. A produção colocou o sinal sonoro e logo ela se desculpou.

Pelo descumprimento da regra, os peões ficarão sem pão por 48 horas.

"Caraca, Lily! Mano! A campeã das punições", disparou Nadja Pessoa. "Ué, qual o problema? Você também já teve punição", rebateu Lily.

"Tu é a campeã, velho! Ficar sem ovo, agora sem pão", completou Nadja.

E Lily respondeu: "Pois é. Desculpa, gente. [...] Come fruta, se vira".

"Se vira nada, oxi! Caraca, presta atenção cara! Quantas vezes já. Oxi! Mano! Fod*", se estressou Nadja.

"E daí Nadja. Eu hein que loucura. Não tá gostando bate o sino", comentou Lily. "Eu hein nada! Ah é, é assim. Então vamos dar punição por querer! [...] Tá falando merda, hein", disse Najda.

"Não foi por querer, já pedi desculpas e vai ter que aceitar, acabou", concluiu Lily.

