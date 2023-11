'A Fazenda 15': festa é marcada por choro, bronca e relato de abuso

Votação

Com Paiol reunido, Cezar Black avaliou que Nadja deveria ser o alvo do grupo. Apesar disso, Shay revelou não estar confortável com isso. "Você pode votar nela por estratégia. Não precisa lacrar no voto. [...] Se não for eu, pode ser você ou Alicia. Não é sobre querer, é sobre fazer um sacrifício. O jogo é esse, irmão. Eu também não queria e criei uma relação com ela. Gosto dela como pessoa, ela chorou mais cedo e dei um abraço nela. [...] Ela não é mais nosso alvo, mas, se for preciso defender a gente...".