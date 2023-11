Pôr do Sol

O grupo virou assunto depois do programa ao vivo, quando Nadja e Lucas decidiram tirar satisfação sobre as alianças no reality. A ex-Power Couple ressaltou que não faz parte do grupo pôr do sol, apesar de ter uma boa relação com André Gonçalves, e que fez um esforço para se aproximar do influenciador e de Jaquelline, mesmo após conflitos no jogo. No entanto, Pessoa reprovou a postura de Souza, que disse que jogaria sozinho e não defenderia outros peões.