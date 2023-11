Inventa enredos

Após períodos em que fica com menos destaque no jogo, Nadja ainda tem a tendência de inventar enredos para retomar a relevância no programa. Um exemplo disso foi uma briga com Cezar Black, que se recusou a sair da cama dela em um dia e fez com que a peoa dormisse até na sala. Na ocasião, Nadja afirmou que foi expulsa do quarto, que estava traumatizada e até acusou os colegas de quebrarem a frasqueira dela.