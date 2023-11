Sequência de eliminações polêmicas

As três eliminações seguintes foram de nomes com mais protagonismo no jogo: Laranjinha, Cariúcha e Kamila Simioni. A saída de cada um foi marcada por uma polêmica diferente, de falas homofóbicas à acusação de assédio. No entanto, o trio estava do mesmo lado do jogo e a sequência de derrotas dos aliados contribui para um enfraquecimento dos peões que surgem como embate para os atuais protagonistas no reality.