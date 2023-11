Ciuminho

Lucas notou o sumiço de algumas fotos de Jaque e a peoa aproveitou o momento para enganar o affair dizendo que era o registro de um ex. "É com macho?", questionou ele. "Sim", respondeu ela. Lucas continuou: "É com o Lucas?"."Não, é com outro. [...] Hahahahaha! Olha a tua cara! Pau que dá em Chico também dá em Lucas. Ficou de boa, mas ficou com a cara assim. [...] Eu rasguei porque achei que você fosse ficar sem graça. Tô brincando", declarou ela.