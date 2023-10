A Fazenda 15: Nadja, Kally e André estão na roça; vote

Kally roubando a cena

Durante toda a prova, as caras e bocas da peoa chamaram a atenção do público. No X, antigo Twitter, eles se divertiram com ela. "Eu tô passando mal com a Kally", comentou uma; "Quem ligou o botão "Kally reagindo" pra essa prova? Ela tá entregando o sofrimento puro. Uma atriz!", brincou outro.