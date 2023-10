Brigas falsas?

Simioni ainda conversou sobre jogo com Lily e falou do fortalecimento na aliança com Márcia Fu, quem ela disse estar "fechada" com ela. A influenciadora ainda sugeriu ter brigas falsas com a ex-jogadora de vôlei, para confundir os outros peões. A decisão ocorreu após uma conversa entre as peoas, em que elas decidiram fingir que estão brigadas como uma estratégia de jogo.