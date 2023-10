Deboche da Record

Black continuou discursando sobre as polêmicas de Cariúcha e ainda abordou a questão do racismo, que a peoa acusou Rachel Sheherazade de cometer. A cantora apontou que o ex-BBB fazia um "teatro" ao circular pelo espaço e até a Record debochou do discurso do peão. No PlayPlus, o momento foi legendado com a frase "terminou, Jéssica?", uma referência a um meme das redes sociais.