Briga 'raiz'?

As confusões movimentam qualquer reality show e o elenco deve se atentar a brigar pelos motivos certos no confinamento, sem ultrapassar limites como na última temporada. Após ameaças de agressão e ofensas sérias em "A Fazenda 14", os atuais peões parecem ter entrado no jogo com maior consciência das falas e dispostos a discutir sem ultrapassar limites morais. No entanto, alguns participantes ainda insistem em ameaçar os outros e focar em brigas externas para movimentar o jogo.