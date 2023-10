Henrique Martins

O nadador e mister Brasil é o que menos aparece no reality. Ele já é não tão conhecido do lado de fora e não ajuda os telespectadores a conhecê-lo dentro da sede. O ex-atleta não se destaca nas dinâmicas, no ao vivo e nem no dia a dia do programa. Além disso, o peão não expõe as opiniões e dá a impressão que não sabe como jogar no reality rural.