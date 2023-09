Reprodução/Record TV A Fazenda 15: peoa ameaça sair com porcentagem baixíssima; veja parcial

A primeira roça de A Fazenda 15 está montada e conta com o voto do público para manter Lucas Souza, Rachel Sheherazade e Nathalia Valente no reality show.

De acordo com a parcial da enquete do iG Gente, das 12h40, a apresentadora está liderança para ficar na casa com 59,3%.





Lucas vem na sequência 35%, ou seja, a influenciadora ameça sair do programa com apenas 5,7% dos votos do público.

A eliminação acontece nesta quinta-feira (28) ao vivo na Record TV.

Lucas foi o mais votado pela casa e ganhou o poder de puxar um participante que estava na baia para a berlinda, escolhendo Nathalia. Rachel caiu na roça pela indicação do então fazendeiro Yuri Meirelles e, ao lado do ex-militar e da influenciadora, não conseguiu escapar da disputa pela prova do fazendeiro.

André Gonçalves também integrava a berlinda, mas se salvou de uma possível eliminação ao vencer a prova entre os colegas

