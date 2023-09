Os oprimidos e os opressores

Durante a votação, Rachel Sheherazade escolheu Darlan 'Laranjinha' com a justificativa de que o ator seria a grande mente por trás do esquema de combinação de votos do grupão. A jornalista ainda fez uma reflexão polêmica sobre o grupo ser composto por pessoas que na vida real são minorias e que no programa se uniram em uma, segundo ela, tentativa de oprimir outros participantes.