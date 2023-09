REPRODUÇÃO/ SBT Raquel Sheherazade pode ter de optar entre sair da Fazenda ou perder ação contra o Twitter

Segundo o site Notícias da TV, a jornalista Rachel Sheherazade processou o Twitter por perder o acesso à sua conta com mais 1,5 milhão de seguidores em abril. A participante de A Fazenda 15 foi convocada pela Justiça para uma audiência presencial, marcada para novembro deste ano, mas não poderá comparecer se continuar confinada no reality show da Record. A defesa dela solicitou o adiamento para 2024, mas o pedido inicial foi negado.

De acordo com o site, o advogado André Fróes de Aguilar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apresentou um novo pedido de adiamento no dia 14 de setembro. Nos termos, ele argumentou que Rachel é uma das participantes confirmadas de A Fazenda --esse detalhe havia sido excluído no primeiro pedido, já que o contrato com a Record era sigiloso.

O juiz ainda não despachou o novo pedido de adiamento para 2024. Caso o documento não seja acatado mais uma vez, a defesa da peoa precisará recorrer até a data da audiência, agendada para 21 de novembro. Há a possibilidade dela escolher entre perder a ação ou desistir de A Fazenda para comparecer à audiência.