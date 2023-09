Rachel Sheherazade expõe esquema de Bolsonaro com SBT

Rachel conversava com Jaquelline, Lucas e André e relembrou da relação do Bolsonaro com o SBT. "O presidente da República liga reclamando. O Secretário de Comunicação [Fábio] do governo passado [Jair Bolsonaro] ligava para a emissora. 'Se eu quero que vá ao ar e se eu não quero que vá ao ar'. Era assim", disse a jornalista. Ela foi âncora do SBT Brasil durante o mandato do ex-presidente.