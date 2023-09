Lipe Ribeiro

O influenciador Lipe Ribeiro ganhou espaço na mídia devido às participações no reality de pegação "De Férias com Ex". No programa, ele se relacionou com as influenciadoras Yá Burihan e Tati Dias, onde ganhou fama de "boy lixo". Mesmo após o reality, Lipe se envolveu em alguns escândalos de traição, o que fez com que sua fama ficasse péssima. Em 2020, ele entrou no reality rural "A Fazenda".