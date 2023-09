Perfil de 'A Fazenda'

Diferentemente da participação no "BBB", em que entrou no confinamento comprometida, Lumena chega no paiol de "A Fazenda" solteira e com um perfil esperado para o programa da Record. A participação oficial da influenciadora ainda promoveria um reencontro com um ex-"De Férias com o Ex" com quem se envolveu na atração da MTV, WL Guimarães, peão já confirmado.