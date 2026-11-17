Reprodução YouTube Mariah Carey

A cantora estadunidense Mariah Carey apresenta nesta terça-feira (17), em São Paulo, seu espetáculo natalino pela primeira vez no Brasil. O show Mariah Carey's Christmas Time acontece no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, com início previsto para as 21h. Os portões serão abertos às 16h.

Conhecida como a "Rainha do Natal", a artista traz ao país um repertório que combina clássicos natalinos e sucessos de sua carreira. Entre as músicas esperadas estão All I Want for Christmas Is You, Hero, Fantasy e We Belong Together.

A apresentação faz parte de uma série de shows organizada pela produtora 30e. Além da capital paulista, Mariah tem uma apresentação marcada para sábado (21), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Show reúne clássicos natalinos e grandes sucessos

O espetáculo marca a chegada ao Brasil de uma tradição que Mariah Carey consolidou nos Estados Unidos. A cantora realiza apresentações temáticas de Natal há mais de uma década, com cenários festivos e músicas que marcaram sua trajetória.

O principal destaque é All I Want for Christmas Is You, lançada em 1994 no álbum Merry Christmas. A canção voltou às paradas de sucesso diversas vezes e alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 pela primeira vez em 2019, 25 anos depois do lançamento.

O repertório também inclui interpretações de músicas tradicionais, como Silent Night e Joy to the World.

A passagem pelo Brasil ocorre poucos dias depois de Mariah desembarcar em São Paulo, em 8 de novembro. A artista foi recebida por fãs na chegada ao hotel.

Horário, ingressos e como chegar

O show desta terça-feira acontece no Nubank Parque, localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na Água Branca, Zona Oeste de São Paulo.

Os portões abrem às 16h, e uma apresentação de DJ está prevista para as 20h, antes da entrada da cantora, às 21h.

Os ingressos estão disponíveis pela Eventim, com preços a partir de R$ 197,50 para meia-entrada. As entradas inteiras começam em R$ 395, dependendo do setor escolhido.

Para quem pretende utilizar transporte público, a estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pelo Metrô e pelos trens metropolitanos, fica a aproximadamente dez minutos de caminhada do estádio.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) prevê alterações na circulação de veículos nas ruas próximas ao local a partir das 13h, com possibilidade de novos bloqueios ao término da apresentação.