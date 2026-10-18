Flavio Moraes/Fotoarena Benito di Paula canta na Virada Cultural

O cantor e compositor Benito di Paula morreu neste domingo (18), em São Paulo, aos 84 anos. Um dos nomes populares da música brasileira, o artista ficou conhecido por misturar samba, romantismo e piano. A morte se deu em decorrência de complicações de um câncer.

Nascido Uday Veloso, no Rio de Janeiro, Benito ganhou projeção nacional na década de 1970. Entre seus principais sucessos estão “Retalhos de Cetim”, “Charlie Brown” e “Do Jeito Que a Vida Quer”.

Benito di Paula tornou-se um dos principais representantes do chamado samba-jóia, estilo que ganhou popularidade nos anos 1970.

Sua trajetória também foi homenageada no Carnaval de São Paulo de 2025, quando a escola de samba Águia de Ouro levou à avenida um enredo inspirado na vida e na obra do cantor.