Divulgação Netflix Cena da série israelense Fauda, da Netflix, que acompanha integrantes de uma unidade de operações especiais em meio ao conflito israelo-palestino. A produção é criada por Lior Raz e Avi Issacharoff

Os atores Yaakov Zada Daniel e Meirav Shirom, conhecidos por interpretar Eli e Dana na série Fauda, da Netflix, compartilharam detalhes sobre os bastidores da quinta temporada da produção durante um evento realizado neste domingo (18), em São Paulo. Os artistas revelaram como os ataques de 7 de outubro de 2023, em Israel, influenciaram a construção de seus personagens e os desafios emocionais enfrentados durante as gravações.





A conversa aconteceu durante o Fisesp Day, promovido pela Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), no Teatro Porto Seguro. O encontro reuniu personalidades nacionais e internacionais para discutir temas relacionados à liderança, geopolítica, segurança e aos desafios do mundo contemporâneo.

Reprodução / Fisesp Day Os atores Yaakov Zada Daniel e Meirav Shirom, da série Fauda, da Netflix, durante painel sobre os bastidores da produção e a relação entre ficção e realidade, no Fisesp Day, realizado neste domingo (18), em São Paulo.





Em entrevista ao iG, a presidente da Fisesp, Célia Parnes, explicou que a proposta do evento é estimular reflexões sobre o futuro da sociedade e o papel das lideranças diante das transformações globais.

"O objetivo acho que é discutir futuro. É pensar um pouco se as certezas de hoje vão ser as certezas do amanhã. Pensar um pouco sociedade, comunidade", afirmou.





Segundo Célia, a participação dos atores de Fauda também integra essa proposta, ao trazer para o debate questões relacionadas às decisões tomadas sob pressão e às responsabilidades de quem ocupa posições de liderança.

"Talvez desafiar a gente a pensar sobre modelos de liderança, se os modelos de lideranças mundiais que a gente tem hoje são os ideais, se é isso que a gente quer para o nosso país, para o nosso entorno, até para o nosso bairro", acrescentou.

Experiências pessoais influenciaram os personagens



Durante o painel, Yaakov Zada Daniel contou que sua trajetória no serviço militar israelense contribuiu para a construção de Eli, personagem que integra uma unidade de operações especiais na trama.

O ator explicou que serviu em uma unidade militar especializada em operações de infiltração na Cisjordânia. Embora tenha ressaltado as diferenças entre a realidade e a ficção, afirmou que utilizou parte dessa experiência para desenvolver seu papel.

Fisesp Day Yaakov Zada Daniel, que interpreta Eli em Fauda, comenta os bastidores da quinta temporada da série.





Na quinta temporada, entretanto, o personagem enfrenta uma situação especialmente delicada: a perda da esposa e dos dois filhos, acontecimento que transforma sua trajetória na série.

Embora não tenha vivido uma perda semelhante em sua família, Yaakov explicou que o sofrimento de pessoas próximas após os ataques de 7 de outubro de 2023 teve forte impacto sobre sua preparação.

"Eu não perdi, mas eu senti essa perda dos meus irmãos, das crianças, de pais, mães, enfim, o povo de Israel. É como se fosse a minha própria perda. E é isso que eu trago à série"





O ator também relatou que as emoções provocadas pelos acontecimentos daquele período foram incorporadas diretamente ao trabalho diante das câmeras.

"E aí eu fui para a gravação da série e eu falei para o diretor, o Amui, eu falei, olha, eu nem preciso ensaiar, tá? Eu já tenho tudo na minha cabeça, vamos gravar logo. Deixa eu gravar logo, porque é como se fosse terapia", contou.

Força feminina na série

Meirav Shirom, intérprete de Dana, também falou sobre a relação entre suas experiências pessoais e a personagem. A atriz destacou que, apesar de algumas semelhanças, as duas possuem personalidades bastante diferentes.

Segundo ela, um dos aspectos mais importantes de seu papel é representar mulheres que ocupam posições de liderança em estruturas de segurança e inteligência.

Fisesp Day Meirav Shirom, intérprete de Dana em Fauda, durante painel do Fisesp Day, em São Paulo.





Para construir a personagem, Meirav teve a oportunidade de conhecer profissionais que desempenham funções semelhantes às de Dana na vida real.

"Os criadores, o Lior e o Avi, eles me levaram para conhecer essas mulheres na vida real que fazem o que eu faço na série. E foi uma experiência maravilhosa"





A atriz afirmou que o contato com essas profissionais ampliou sua percepção sobre a presença feminina em cargos de responsabilidade.

"Eu nunca imaginei que as mulheres conseguiam cargos tão altos e chegar tão alto em níveis de fazer um trabalho tão importante", acrescentou.

Quinta temporada teve preparação diferente



Ao comentar as gravações da quinta temporada, Meirav revelou que o processo de preparação foi diferente daquele adotado nos anos anteriores.

Divulgação / Netflix Imagem promocional da quinta temporada de Fauda, série israelense de ação e suspense da Netflix





Segundo a atriz, os acontecimentos de 7 de outubro afetaram profundamente o elenco, que passou a enxergar a continuidade da produção sob uma nova perspectiva.

"Eu acho que é a única temporada que a gente não ensaiou. Eu mesma também não ensaiei. Assim como o Yakov disse, a gente já sabia quem estava representando, o que estávamos representando"





A atriz também contou que, inicialmente, havia dúvidas sobre a realização de uma nova temporada. A confirmação dos episódios foi recebida com entusiasmo, não só pela oportunidade profissional, mas também pela possibilidade de abordar acontecimentos que haviam marcado sua vida.

"Eu me lembro do dia que o Avi e o Lior mandaram uma mensagem e falaram: gente, vai rolar a quinta temporada. E eu falei, nossa, eu fiquei feliz. Não por conta de eu ser atriz e por causa do trabalho que eu ia ter, mas eu sentia que eu tinha algo a dizer", relatou.

Para Meirav, o alcance internacional da Netflix também contribui para que a produção seja assistida por públicos de diferentes países.

Sobre a série

Fauda é uma série israelense de ação e suspense que acompanha integrantes de uma unidade de operações especiais envolvidos em missões relacionadas ao conflito israelo-palestino.

Criada por Lior Raz e Avi Issacharoff, a produção combina cenas de ação, espionagem e dramas pessoais para explorar as consequências da violência sobre seus personagens.

A série ganhou projeção internacional após sua distribuição pela Netflix e se tornou conhecida por apresentar histórias inspiradas em aspectos dos conflitos e das operações de segurança na região.