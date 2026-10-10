Arquivo pessoal Renata Castanheira, empresária modelo e influenciadora

Renata Castanheira, conhecida como “Crente Chique”, vem ampliando sua presença no universo da moda e da comunicação ao defender uma proposta que une elegância, tendências, autoestima e valores cristãos.

À frente do Fashion Date Crente Chic, e com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a modelo, empresária e influenciadora digital acaba de celebrar a 7ª edição do evento em São Paulo. O encontro reuniu marcas, influenciadores, empresários, profissionais da moda e convidados, consolidando-se como um espaço de conexão e valorização da moda voltada à mulher cristã contemporânea.

Moda evangélica ganha novos espaços

Renata Castanheira está entre as pioneiras na divulgação de desfiles com modelos usando looks elegantes direcionados especialmente ao público evangélico.

Seu trabalho busca mostrar que a moda cristã pode acompanhar tendências e valorizar diferentes estilos femininos sem que a mulher precise abrir mão de sua identidade e de seus valores.

“A mulher cristã pode ser elegante, moderna, sofisticada e ter seu próprio estilo sem abrir mão dos seus valores. A Crente Chique nasceu justamente para mostrar que fé e elegância podem caminhar juntas”, afirma Renata.

Para a empresária, a moda também está diretamente relacionada à autoestima e à forma como cada mulher expressa sua personalidade.

Sucesso também nas redes sociais

A presença digital tornou-se uma das principais ferramentas de comunicação de Renata Castanheira. A influenciadora utiliza as redes sociais para compartilhar conteúdos sobre moda, comportamento, tendências, eventos e o universo feminino cristão.

Arquivo pessoal Renata Castanheira





O alcance conquistado nas plataformas digitais também contribui para ampliar a visibilidade da moda evangélica, aproximando Renata de mulheres que se identificam com sua proposta de unir estilo, personalidade e fé.

Da internet para a televisão

O trabalho de Renata também ganhou espaço na televisão.

A modelo e empresária já participou de programas e atrações em emissoras como RecordTV, Record News, Rede Vida, Rede Brasil de Televisão e Rede Mais Família, entre outras.

As participações reforçam a presença da influenciadora na comunicação e ajudam a levar a moda evangélica para um público cada vez mais amplo.

Além da televisão, Renata participa de eventos, encontros e desfiles, apresentando o conceito da “Crente Chique” e incentivando mulheres a valorizarem sua imagem e seu próprio estilo.

Fashion Date celebra sete edições

A chegada do Fashion Date Crente Chic à 7ª edição representa, para Renata, a consolidação de um projeto que nasceu com o objetivo de abrir espaço para a moda evangélica e promover conexões entre mulheres, marcas, influenciadores e empreendedores.

Mais do que apresentar tendências, o evento busca mostrar diferentes possibilidades para a mulher cristã que deseja se vestir com elegância e modernidade preservando sua essência.

“É uma alegria ver o Fashion Date chegando à sétima edição e perceber o quanto esse projeto cresceu. A moda também é uma forma de comunicar quem somos. Podemos ser mulheres modernas, elegantes e acompanhar as tendências sem deixar de lado nossos valores e nossa essência”, destaca Renata.

Novos projetos

Com o crescimento de sua presença nas redes sociais, na televisão e nos eventos, Renata Castanheira também amplia sua atuação na área de comunicação, levando sua experiência com moda, tendências, elegância e comportamento para novos espaços.

A empresária pretende continuar investindo em projetos ligados à moda, comunicação, empreendedorismo e ao universo feminino, além de ampliar a presença do Fashion Date Crente Chic.

Após sete edições do evento e com uma comunidade digital que ultrapassa 1 milhão de seguidores, Renata Castanheira fortalece a proposta que acompanha sua trajetória: mostrar que a mulher cristã pode encontrar na moda uma forma de expressar sua personalidade, autoestima e valores.

Moda, elegância, empreendedorismo e fé dividem a mesma passarela no trabalho da “Crente Chique”.