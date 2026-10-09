Reprodução/Warner Bros. Pictures Harry Potter





A escritora J.K. Rowling lançará dois novos livros do universo de Harry Potter em 23 de fevereiro de 2027. As publicações serão dedicadas à professora Minerva McGonagall e aos gêmeos Fred e George Weasley, personagens famosos da saga.

Os livros fazem parte da coleção ilustrada Pocket Potters – Pequenos Guias para as Histórias de Harry Potter e já estão disponíveis para pré-venda e contam com capa dura e 32 páginas cada, segundo a editora Bloomsbury.

O livro Pocket Potters: Professora McGonagall será dedicado à professora de Hogwarts, a escola de magia onde Harry Potter e seus amigos estudam. A publicação terá desenhos feitos por Natalie Smith e reunirá curiosidades, frases e referências à personagem.

Nos filmes de Harry Potter, McGonagall foi interpretada pela atriz Maggie Smith. Na nova série de televisão produzida pela HBO Max, a personagem será interpretada por Janet McTeer.

O segundo livro, Pocket Potters: Fred e George Weasley, terá ilustrações de Helen Brady. A obra contará mais sobre os irmãos gêmeos, conhecidos pelas brincadeiras que fazem na escola. O livro ainda abordará o conhecimento dos dois sobre as passagens secretas de Hogwarts, que permitem circular por diferentes partes do castelo.

Nos filmes da saga, os gêmeos eram interpretados por James e Oliver Phelps. Já na nova série, serão interpretados por Tristan e Gabriel Harland.

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Quando os livros serão lançados?

Os livros serão o oitavo e o nono volumes da coleção, que já apresentou personagens como Harry Potter, Rony Weasley, Hermione Granger, Alvo Dumbledore, Luna Lovegood, Rúbeo Hagrid e Dobby, o elfo doméstico.

J.K. Rowling é a autora dos dois novos livros, assim como dos volumes anteriores da coleção e da saga original de Harry Potter.

No Reino Unido, os dois livros chegarão às lojas em 23 de fevereiro de 2027. Nos Estados Unidos, a venda começará em 02 de março do mesmo ano.

A Amazon anuncia cada livro por US$ 12,11, cerca de R$ 60,40, sem incluir possíveis impostos e taxas de importação.





Nova série estreia em dezembro

Além dos novos livros, o universo de Harry Potter ganhará uma nova adaptação para a televisão. A série produzida pela HBO Max tem estreia prevista para 25 de dezembro de 2026 e será exibida exclusivamente na plataforma. A produção já foi renovada para uma segunda temporada.

A saga principal terminou com Harry Potter e as Relíquias da Morte, o sétimo e último livro da série, publicado originalmente em 2007.

Desde então, a franquia continuou popular, também por causa dos filmes lançados entre os anos 2001 e 2011. O universo ainda teve spin-offs, principalmente com a série de três filmes de Animais Fantásticos, que teve o último filme, Os Segredos de Dumbledore, lançado em 2022.