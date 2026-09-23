Reprodução/redes sociais Larissa Brito

A mãe da modelo brasileira Larissa Brito, de 25 anos, encontrada morta na França, afirmou que a filha era perseguida pelo ex-namorado após o fim do relacionamento. Segundo Liliane Brito Nogueira, a jovem chegou a mudar de cidade e iniciou um novo namoro para tentar seguir a vida. O relato foi dado ao Metrópoles nesta terça-feira (22).

Larissa e o francês identificado como Mathieu, de 29 anos, teriam namorado durante cerca de cinco meses. De acordo com Liliane, a perseguição começou depois da separação. A informação faz parte do relato da família e ainda é apurada pelas autoridades francesas.

Mãe e filha conversavam diariamente. O último contato ocorreu no domingo (20), quando Larissa enviou uma mensagem informando que o ex estava no local onde ela se encontrava.

“Mathieu está aqui”, escreveu a brasileira, segundo a mãe.

Depois disso, Larissa deixou de responder. Liliane contou que passou a telefonar para o ex da filha. Segundo ela, o homem afirmava que a jovem estava dormindo. Após a família ameaçar procurar as autoridades brasileiras e francesas, o número da mãe teria sido bloqueado.

Família pede ajuda para trazer corpo ao Brasil

No dia seguinte ao último contato, Larissa foi encontrada morta dentro do carro do ex-namorado na França. O corpo estava escondido sob roupas no veículo, localizado durante uma fiscalização perto de Brignoles, no sudeste do país. O homem foi preso e é investigado por homicídio.

Informações divulgadas pela Procuradoria de Nice indicam que as primeiras evidências apontam que a morte ocorreu em Nice antes de o suspeito deixar a cidade. A perícia inicial identificou ferimentos no rosto e perfurações provocadas por arma branca.

A mãe agora pede auxílio para trazer o corpo da filha ao Brasil.

“Eu preciso trazer o corpo dela para cá, eu preciso ver minha filha”, afirmou ao Metrópoles.

O Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado-Geral do Brasil em Marselha acompanha o caso, mantém contato com as autoridades francesas e presta assistência consular à família.

Larissa era natural de São Paulo e vivia na França havia cerca de três anos, onde trabalhava como modelo. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.