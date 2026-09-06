Foto: Deezer Qual são os melhores cantores da história? A inteligência artificial respondeu

Milhares de fãs da banda de rock Queen cantaram e celebraram neste sábado (05/09) diante da estátua de Freddie Mercury em Montreux, na Suíça, data em que o lendário cantor britânico, morto em 1991, completaria 80 anos.

Vestindo trajes extravagantes inspirados no estilo marcante de Mercury, admiradores se reuniram para homenagear o artista na cidade suíça onde ele viveu seus últimos anos e realizou suas últimas gravações.

"É um aniversário especial. Precisávamos fazer o esforço de vir celebrar Freddie", afirmou Sonia, que viajou de Canberra, na Austrália.

Fãs chegaram de diversas partes do mundo, incluindo Feltham, cidade próxima ao aeroporto de Heathrow, em Londres, onde a família de Mercury, de origem parsi, se estabeleceu após deixar a Tanzânia em 1964.

A estátua de bronze de Freddie Mercury, inaugurada em 1996 às margens do Lago Genebra e retratando o cantor em sua icônica pose triunfante, foi decorada com balões, flores e diversas homenagens deixadas pelos admiradores.

A admiração pelo Queen e pelo talento de Mercury cresceu ainda mais desde sua morte, em 1991, aos 45 anos, em decorrência de uma broncopneumonia associada à aids.

Espaço dedicado à história do Queen

O Queen era proprietário do Mountain Studios, instalado no Cassino de Montreux, onde gravou seis álbuns. O local foi transformado em um espaço dedicado à história da banda, permitindo que visitantes conheçam itens históricos e até experimentem a mesa de mixagem utilizada nas gravações.

As comemorações de aniversário de Freddie Mercury são realizadas em Montreux desde 2003 e vêm atraindo cada vez mais participantes.

Segundo Lucien Muller, voluntário responsável pela organização do evento gratuito de cinco dias, a expectativa era receber entre 14 mil e 16 mil pessoas ao longo das celebrações.