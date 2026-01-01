Rodrigo T. Ribeiro Juliana Didone recebe 2026 na Virada Carioca, no Leblon, celebrando a vida, a amizade e a gratidão. Entre boas energias e encontros especiais, a atriz brindou o novo ano cercada de afeto e presença

A atriz e modelo Juliana Didone escolheu a Virada Carioca, no Leblon, para celebrar a chegada de 2026. No Clube Paysandu, ela brindou o novo ano ao lado de amigas, em uma noite marcada por boas energias, afeto e reflexões sobre o presente. Mãe de uma menina de 7 anos, Juliana destacou que o amadurecimento a levou a valorizar o agora e as relações que sustentam sua vida.

“Pode parecer clichê, né? Mas eu quero realmente estar presente. Quero fazer do simples extraordinário. Quero ser grata”, afirmou a atriz. Para ela, a felicidade está nas pequenas coisas do cotidiano. “Acordar, estar com a minha filha saudável, minha mãe feliz, eu feliz. Acho que é sobre isso a vida”.

Juliana contou que mantém rituais de réveillon como forma de conexão com a natureza e com o universo. “Sou toda um pouquinho supersticiosa. Gosto de pular sete ondas, de entregar a florzinha para a minha mãe, de ter um ritual comigo mesma, em algum lugar da natureza, e agradecer”, disse, ressaltando que o principal pedido é sempre por saúde e proteção.

Ao falar sobre a escolha de passar a virada com amigas, a atriz reforçou a importância da amizade em sua trajetória. “Eu escolhi estar com minhas amigas hoje, que são meus alicerces na vida. A amizade tem uma beleza, uma potência e um valor que muitas vezes a gente não atribui tanto assim”, declarou. “Quero brindar 2026 para os encontros”.

Para o novo ano, Juliana adiantou que vem organizando ideias para transformá-las em ações. Entre os projetos, está o solo teatral “60 dias de neblina”, que aborda a maternidade e é dirigido por Beth Goulart. “Desde que me tornei mãe, foi necessário falar sobre isso”, contou. O espetáculo deve ganhar novos palcos, incluindo uma temporada em Portugal, prevista para maio, no Dia das Mães. Além disso, a atriz revelou outro projeto de teatro inspirado na vida de uma artista plástica chamada Nikita St. Falle e adiantou que outras novidades estão a caminho em 2026.