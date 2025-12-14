Reprodução das Redes Sociais Famosos que admitiram ter usado Mounjaro

Medicamentos injetáveis, como Mounjaro, Ozempic e Wegovy, são indicados para diabetes tipo 2 e para emagrecimento, e devem ser usados sob recomendação médica. No entanto, alguns artistas relataram em seus perfis nas redes sociais que já utilizaram esses medicamentos para perder peso.

Confira o antes e o depois de artistas que usaram medicamento injetável para emagrecer:

A podcaster Bruna Unzueta, de 31 anos, contou em seu perfil no Instagram que sofre de compulsão alimentar. Em junho, Bruna relatou que, ao perceber que estava pesando 84 quilos, resolveu procurar ajuda de uma psiquiatra e uma endocrinologista. Após exames, constatou que estava com gordura visceral elevada e entrando em um grau de obesidade nível 1. Bruna relata no vídeo que perdeu mais de 17 quilos.

Ela conta que, no primeiro mês de tratamento, iniciou uma dieta e exercícios físicos. Após se acostumar com a nova rotina, começou a usar o Mounjaro, medicamento injetável que tem sido febre entre quem busca emagrecimento rápido.

Podcaster Bruna Unzueda antes e depois de usar medicamento injetável para emagrecer





































A influenciadora digital, Viih Tube também admitiu ter usado Ozempic e Mounjaro para emagrecer. Ela tinha indicação médica para usar os medicamentos, mas não conseguiu dar continuidade ao tratamento.

Em fevereiro, Viih Tube relatou que chegou a perder 3 quilos durante o tratamento com Mounjaro, mas, mesmo tomando a dose mais baixa, teve reações adversas. Após náuseas e vômitos, decidiu que não valia a pena passar mal para emagrecer e interrompeu o uso.









Após o nascimento de seu filho caçula, Ravi, a influenciadora emagreceu 15 quilos combinando dieta, exercícios físicos e bastante água, como relatou em seu Instagram. Ela também fez cirurgias plásticas, como abdominoplastia, mastopexia e lipoaspiração.

Influenciadora Viih Tube antes e depois de emagrecer

















O cantor, Wesley Safadão também relatou que usou o Mounjaro para magrecer, mas não sentiu forças para levantar da cama. Também não conseguiu interagir com as pessoas como fazia habitualmente. Em seu perfil, ele não revelou se finalizou ou não o tratamento. No entanto, as fotos mostram que o artista está mais magro atualmente.

Cantor Wesley Safadão antes e depois de usar o medicamento injetável para emagrecer








