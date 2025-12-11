James Ackel James Ackel

O Portal iG ganha um reforço de peso com a estreia de James Ackel como novo colunista. Com décadas de experiência no jornalismo e na televisão brasileira, Ackel traz para seu espaço uma visão ampla sobre a TV aberta, a TV a cabo, o teatro, o cinema e o streaming, além de um olhar atento para os desafios cotidianos de quem trabalha nas artes cênicas.

James foi líder de Ibope na TV Record por quatro anos consecutivos, é autor do livro “Marketing com Experiências”, criador e apresentador do Show das Dez (2004–2008), transmitido ao vivo pela AllTV e vencedor do Prêmio Esso de Jornalismo em 2005. Atuou ainda como articulista convidado da Folha de S.Paulo por uma década, consolidando sua reputação como observador crítico e atento das artes e da comunicação.

Em sua coluna no Portal iG, Ackel propõe ir além da notícia. “O leitor quer informação, mas também agradece quando você mostra o outro lado da história e do personagem, algo que faça pensar além da notícia”, explica.

Com base em sua vivência em televisão, estudos em psicologia e experiência no acompanhamento de artistas, ele vai abordar os bastidores do universo artístico, a vida dos atores e atrizes e as estratégias que cada um desenvolve para se apresentar diariamente, ao mesmo tempo que equilibra vida pessoal, desafios profissionais e os personagens que interpreta.





A coluna de James Ackel promete honestidade, polêmica construtiva e análise profunda. Segundo o próprio colunista: “O público pode esperar sempre princípios claros, direito ao contraditório do artista, elogios sinceros sem bajulação e críticas objetivas, sem malícia”.

Com essa assinatura, o Portal iG alia informação, reflexão e experiência ao trazer ao leitor uma perspectiva única sobre o universo da televisão, das artes e da cultura. “A chegada de James ao Portal iG eleva o debate sobre televisão. Com seu olhar experiente e crítico, ele reforça a discussão sobre uma TV de qualidade. Suas análises conectam trajetória, contexto e o cotidiano de quem faz a indústria acontecer. Além disso, mantêm um diálogo próximo e direto com o público”, finaliza o CEO do Portal iG, Thiago Feitosa.