Reprodução Jornalismo perde um ícone: morreu o repórter cearense Águia Dourada

Morreu neste sábado (6), aos 55 anos, o repórter Águia Dourada, nome artístico de Miguel Dias, após complicações de um câncer de pulmão diagnosticado em 2020. A informação foi confirmada pela emissora TV Cidade Fortaleza, onde ele trabalhou por cerca de duas décadas como correspondente de rua e repórter policial.

Com traços de irreverência, linguajar popular e bordões que viralizaram, como o famoso: “‘é no pique e na agilidade” e “é bala, muita bala!”, Águia Dourada fez história nas ruas de Fortaleza e arredores. Suas reportagens cobriam desde eventos populares até ocorrências policiais, sempre misturando seriedade e uma narrativa pungente, mas acessível.

Reprodução Jornalismo perde um ícone: morreu o repórter cearense Águia Dourada





Apesar de o diagnóstico datar de 2020, ele seguiu trabalhando até julho de 2021. Desde então, permaneceu afastado da TV para tratamento. Em entrevista de 2023, chegou a relatar os impactos da doença, além de complicações associadas a enfisema e problemas de saúde mental.

Repercussão e adeus nas redes sociais

A notícia de sua morte repercutiu rapidamente nas redes sociais. Fãs, colegas de profissão e admiradores se manifestaram com homenagens e lembranças emocionadas. No perfil oficial do repórter no Instagram, mensagens de saudade e gratidão se repetiam, muitos destacando o carisma e o estilo único do repórter.

No X, uma internauta comentou: “A reportagem era mais alegre com ele, eu amava quando era ele na entrevista.” Outro escreveu: “Ele era uma pessoa diferenciada e deixava as matérias mais leves do jeito dele. É uma pena ele ter partido”.





Mais do que cobrir notícias, Águia Dourada era uma voz que representava a periferia, a classe trabalhadora e as favelas do Ceará. Para o Ceará, ele foi um símbolo de jornalismo de proximidade; para muitos telespectadores, um amigo na TV, alguém que tornava real o que para outros era distante. A TV Cidade Fortaleza, e a imprensa local lamentaram a perda.

“Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Águia Dourada, que fez parte da nossa história e contribuiu para um capítulo importante da nossa trajetória”, disse a emissora em nota oficial.