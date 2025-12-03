Foto: Divulgação Exposição “BudiiToy: A Alma Lúdica de Thiago Rosinhole” em cartaz até o dia 11 de janeiro

O Memorial da América Latina abre uma janela inédita para o universo criativo de Thiago Rosinhole com a exposição “BudiiToy: A Alma Lúdica de Thiago Rosinhole”. Em cartaz no Espaço Gabo, a mostra pode ser vista entre 4 de dezembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026.

O projeto revisita dez anos de investigação visual, afetiva e cultural de um artista que transformou um personagem em ícone da economia criativa latino-americana. Rosinhole define esse momento como um retorno às próprias raízes.

“Essa exposição é quase um mergulho interno. Ela representa não só uma celebração da minha carreira, mas um olhar mais sensível sobre tudo o que me move como artista: infância, memória, afeto e imaginação. O Budii sempre carregou esse universo lúdico, mas aqui ele aparece de forma mais madura, dialogando com o público sobre emoções, identidade e pertencimento”, afirma ele que também destaca a aproximação entre arte e marcas: “Profissionalmente também é uma conexão direta sobre como a arte pode estar presente em diversos processos com marcas.”

Personagem virou linguagem

Criado em 2022 como o seu primeiro toy art patenteado, o Budii deixou de ser apenas um objeto artístico para se tornar um código visual. “O Budii nasceu de uma vontade muito sincera de materializar sentimentos. Ele carrega traços de uma criança, de um brinquedo e, ao mesmo tempo, de um explorador. Hoje, ele simboliza essa ponte entre o passado e o presente, entre a fantasia e a realidade adulta. É um personagem que convida as pessoas a se reconectarem com aquilo que as faz sonhar.”

Foto: Divulgação Thiago Rosinhole é o idealizador do personagem Budii

A mostra evidencia esse trânsito entre mundos ao reunir esculturas, pinturas, instalações e peças híbridas que ocupam o espaço de forma sensorial. Em cada núcleo expográfico, o Budii se expande: ora crítico, ora afetuoso, sempre carregado de simbolismos ligados à memória, ao consumo e à circulação de imagens.

Para Rosinhole, a chave de tudo é o lúdico: “O lúdico é essencial. A gente cresce sendo estimulado a abandonar esse olhar mais sensível e imaginativo, mas ele é uma ferramenta potente de criação, reflexão e até cura. Na minha obra, o lúdico não é só estética, é linguagem. Ele ajuda a acessar emoções profundas de forma leve, sem afastar, sem impor”.





Toy art em evidência

Embora ainda associada por alguns ao universo infantil, a toy art ganha, nesta exposição, dimensão ampliada. “A toy art é extremamente potente e contemporânea. Ela fala de cultura pop, consumo, memória afetiva e identidade. O fato de dialogar com o universo infantil não a diminui, pelo contrário. Grandes movimentos artísticos sempre beberam da infância, do imaginário coletivo. A toy art é uma linguagem legítima, que conversa tanto com galerias quanto com o público geral”, revela.

Assinada pelo Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, a exposição dialoga diretamente com o tema da Bolsa Cátedra UNITWIN/UNESCO 2025 e reforça o papel do Memorial como espaço que integra pesquisa, produção artística e projetos de impacto social.

Entre marcas globais e criação autoral

Com carreira iniciada no mercado financeiro e consolidada nas artes visuais, Rosinhole construiu um repertório híbrido que hoje envolve colaborações com marcas de prestígio e presença em eventos internacionais. Sua estética, marcada por traços soltos, cores vivas e referências da street art e dos cartoons, é facilmente reconhecível.

Foto: Divulgação Neymar Jr, que é fã do personagem Budii, ao lado de Thiago Rosinhole

Sobre o processo curatorial, ele revela que foi muito intuitivo, mas também emocionante. “Eu quis construir uma narrativa que fizesse sentido para quem acompanha meu trabalho há anos, mas também para quem está conhecendo agora. As obras se conectam por sensações, não apenas por cronologia. Cada núcleo da exposição revela um aspecto diferente da minha trajetória”, explica.

As parcerias corporativas também deixam marcas: “Elas trazem aprendizado, disciplina e novos desafios. Trabalhar com grandes marcas exige precisão, estratégia e diálogo, e isso reflete positivamente no meu trabalho autoral. Ao mesmo tempo, faço questão de que essas experiências não engessem minha criação, mas ampliem minhas possibilidades”, diz.

Convite

Rosinhole não deseja ditar interpretações, mas abrir espaço para experiências individuais. “Espero que as pessoas se permitam sentir. Não existe uma emoção certa. Algumas se emocionam, outras sorriem, outras lembram da própria infância. Se o visitante sair da exposição um pouco diferente de como entrou, mais conectado consigo mesmo, já valeu a pena”, finaliza.

Serviço

Exposição “BudiiToy: A Alma Lúdica de Thiago Rosinhole”

Data: de 4 de dezembro de 2025 a 11 de janeiro de 2026

Local: Espaço Gabo, no Memorial da América Latina (Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo)

Horário: das 10h às 18h