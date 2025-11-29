Reprodução/Netflix Netflix divulga vídeo de bastidores da quinta temporada de Stranger Things

Com a temporada final de Stranger Things ainda em produção, novos números sobre os salários do elenco voltaram a circular entre fãs e veículos especializados.

Segundo informações divulgadas pela revista l'officiel, parte dos protagonistas chegou ao maior patamar de remuneração desde a estreia da série.

Os veteranos David Harbour e Winona Ryder, pilares da trama desde o início, receberam US$ 1.187.500 (aproximadamente R$ 6.341.250,00 na cotação atual) por episódio na quinta temporada.

Logo abaixo aparecem os intérpretes da turma de adolescentes original, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard, cada um com US$ 875 mil (aproximadamente R$ 4.672.500,00 na cotação atual) por capítulo, consolidando a evolução de seus contratos ao longo dos anos.

Outro nome bastante querido pelo público, Joe Keery, também teve um salto expressivo e passou a ganhar US$ 750 mil (aproximadamente R$ 4.005.000,00 na cotação atual) por episódio.

A grande incógnita segue sendo Millie Bobby Brown, protagonista central da história. O valor atual da atriz não é divulgado desde que ela firmou um acordo amplo com a Netflix há alguns anos, ampliando sua participação em projetos do estúdio.

Na época, o pacto estabeleceu que sua remuneração passaria a ser tratada com maior sigilo.

Ainda assim, há dados de temporadas anteriores que ajudam a ilustrar sua ascensão: na primeira fase, Millie recebia US$ 20 mil (aproximadamente R$ 106.800,00 na cotação atual) por episódio; já na terceira, saltou para US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1.602.000,00 na cotação atual). A tendência, portanto, é de que seu salário atual esteja bem acima desse valor.