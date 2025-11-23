Reprodução / Redes Sociais MC Poze do Rodo



A influenciadora e ex-mulher do MC Poze do Rodo publicou em suas redes sociais a mudança de casa que fez neste domingo.

Nos stories Vivi mostra uma foto de sacos pretos cheios e a seguinte mensagem: “Ae só mandar separar seus bagulhos que pra sair de casa até amanhã, valeu?!” Em seguida, ela aparece arrumando duas coisas em outra casa.

Vivi Noronha de mudança









































Vivi Noronha apresentou a casa nova aos seus seguidores e disse estar pronta para uma nova rotina. Ela também demonstrou estar agradecida com a presença de pessoas que a apoiam.





Vivi Noronha de mudança













































O cantor MC Poze do Rodo declarou que não tem problemas com ninguém e não se preocupa com o que pensam a seu respeito.





Declaração de MC Poze do Rodo




