Reprodução / Redes Sociais Edição nº 1 de Superman que foi leiloada por US$ 9 milhões

















Um exemplar da primeira edição da revista em quadrinhos dofoi vendido por US$ 9,1 milhões em um leilão nos Estados Unidos. A revista, encontrada em um sótão na Califórnia, tornou-se o artigo deste tipo mais caro já vendido na história.

A descoberta aconteceu enquanto três irmãos limpavam o sótão da casa em que a mãe deles morava, no Norte da Califórnia, após o falecimento dela. A revista estava guardada em uma caixa de papelão, coberta por uma pilha de jornais antigos. Apesar disso, estava tão conservada que foi considerada pelos leiloeiros como "o exemplar com a melhor classificação de todos os tempos."

A revista em quadrinhos é de 1939 e era vendida por cerca de US$ 0,10. Na última quinta-feira (20), a casa de leilões Heritage Auctions, de Dallas, realizou a venda no valor recorde. Segundo os irmãos, a mãe sempre dizia para eles que tinha uma coleção de gibis antigos e valiosos. Mas eles nunca tinham visto as edições.

Além dessa, eles descobriram mais 5 edições antigas de ação da extinta editora National Allied Publications, a primeira a publicar os quadrinhos do Superman. A história revela que foi somente com edições posteriores, após a mudança de nome da editora para "Detective Comics"(conhecida atualmente como DC), que o personagem se tornou amplamente famoso.

Os exemplares foram comprados pela falecida e o irmão dela entre a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Anos depois, os dois decidiram repassar a coleção para os filhos dela, já que ele não teve filhos.

O recorde anterior de venda de revista em quadrinhos era de "Action Comics nº 1", que apresentou o Superman ao público em 1938 e foi vendido por US$ 6 milhões em 2024. Antes desse, um exemplar de "Superman #1"(1939) havia estabelecido recorde anterior de US$ 5,3 milhões.

Lon Allen, vice-presidente da Heritage Auctions, afirmou à CNN dos Estados Unidos ter ficado emocionado com o resultado alcançado: "Superman é um marco na história da cultura pop. Este exemplar não só está em condições impecáveis, como também tem uma história digna de filme. Estou feliz em ver o preço refletir isso e me sinto honrado por ser a casa escolhida para a venda."