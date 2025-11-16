Instagram/Reprodução Rato invade estúdio de rádio durante programa ao vivo

Um momento inusitado e assustador viralizou nas redes sociais e registrou uma cena inesperada durante a transmissão da Clube FM de Teresina.

Um momento inusitado marcou a transmissão da Clube FM de Teresina. Enquanto um programa ia ao ar normalmente, um rato surgiu sobre a mesa do estúdio, assustando os comunicadores que estavam ao vivo. pic.twitter.com/kDKtEwYfvg — iG (@iG) November 16, 2025

Enquanto o programa seguia normalmente, um rato surgiu sobre a mesa do estúdio, assustando os comunicadores que estavam ao vivo.

O vídeo mostra o instante em que o animal aparece em cima do equipamento.

Visivelmente desconfortáveis, os locutores tentam entender o que está acontecendo. Mesmo assim, uma das apresentadoras manteve a postura profissional e seguiu conduzindo a atração.

Nos comentários de uma das publicações que repercutiram, o apresentador Rafael Vieira relatou como reagiu ao episódio. “Kkkkkkk sou eu aí de preto."

"Eu coloquei as mãos no ouvido por que a princípio não tinha visto o rato, só ouvi um barulho como se tivesse acontecido um curto circuito na mesa de som, achei que ia explodir kkkkkk só depois q vi o rato”, escreveu.

O incidente não interrompeu a programação da emissora.