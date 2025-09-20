Divvulgação/Comunicação Social AMAN Rádio Verde-Oliva

A sintonia é verde e o sinal está aberto para todo mundo. Criada em 2002, em Brasília, a Rádio Verde-Oliva nasceu com a missão de aproximar o Exército da sociedade com música, informação e valorização cultural.

Atualmente, a emissora alcança diferentes regiões do país e tem presença no dial de Brasília, Manaus, Três Corações (MG), Resende (RJ) e Santa Maria (RS).

A meta, segundo a Comunicação Social AMAN, é expandir até atingir todas as áreas com comando militar .

Em Resende, por exemplo, a inauguração em 2022 teve motivação especial: a cidade abriga a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), polo estratégico para o Exército.

Do Rock às informações internas do Exército

A estrutura de cada emissora combina coordenação militar e apoio de fundações ligadas à instituição, mas conta também com profissionais especializados em locução, produção e programação musical.

“Sinal verde para a boa música e informação confiável ” é o slogan que guia a grade, recheada de gêneros como MPB, rock, pop, jazz e clássicos nacionais e internacionais.

A programação ainda reserva espaço para quadros fixos que já conquistaram audiência cativa. Às sextas-feiras, o Alerta Rock garante energia extra no fim da tarde, enquanto os sábados à noite são marcados pelo clima nostálgico do Flashback.

Além da música, há spots informativos sobre a AMAN, notícias regionais, atividades do Exército e conteúdos de utilidade pública.

O alcance é amplo. Em Resende, a frequência 92,3 FM cobre cidades do sul fluminense e chega a Cruzeiro (SP). A transmissão ocorre também via internet, ampliando o alcance para outras regiões e fora do Brasil.

“Com o streaming, a voz do Exército não tem fronteiras”, ressaltou a Comunicação Social AMAN.

O acesso pode ser feito pelo site do Exército, pelo portal da AMAN, em aplicativos de rádio e por assistentes virtuais, como a Alexa.

“O rádio é tangível, regional e acessível. Em muitas localidades, é o veículo que chega onde as redes sociais e a internet não alcançam”, reforçou o Exército.

A missão da Rádio Verde-Oliva é educativa e institucional.

“Nosso objetivo é preservar e fortalecer a imagem da Instituição, promovendo valores cívicos e culturais, além de oferecer ao cidadão uma programação de qualidade” , concluiu o órgão de comunicação.