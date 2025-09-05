Divulgação PopMart Labubu: versão mini tem venda relâmpago

Labubu, personagem da Pop Mart que virou febre mundial, será protagonista de uma série animada e de um longa-metragem. Essa é a primeira vez que a empresa chinesa aposta em adaptações para televisão e cinema com uma criação própria.

A informação foi divulgada pela CGTN , que explicou a estruturação de um estúdio de cinema dedicado ao projeto. O primeiro roteiro da série “ Labubu e Amigos ” foi concluído em 15 de janeiro, e os direitos autorais registrados em 18 de março.

O personagem é descrito como um elfo nórdico da floresta e integra o grupo “ Os Monstros ”, criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung. Além de Labubu, a narrativa conta com figuras como o líder Zimomo e outros personagens marcantes, entre eles Mokoko, Tycoco, Yaya, Spooky e Pato.

Nos últimos meses, as bonecas Labubu provocaram uma onda de consumo em lojas físicas e plataformas online. O produto virou tendência global e passou a ser tratado como item de moda entre jovens colecionadores.

A popularidade também se estendeu a espaços de convivência. O Pop Mart City Park, aberto em Pequim em 2023, virou ponto de encontro para fãs, reunindo exposições e experiências imersivas com o universo do personagem.

Para ampliar a marca, a Pop Mart registrou Labubu em diferentes categorias internacionais. As classificações incluem áreas como educação, entretenimento, iluminação, climatização e equipamentos esportivos.