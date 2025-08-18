Divulgação/Ultrafarma Sidney Oliveira

Mesmo depois de ser preso e de estar envolvido em denúncias por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, o empresário Sidney Oliveira segue com espaço na grade da Rede TV! para fazer propaganda da Ultrafarma. O programa que leva seu nome foi ao ar nesta segunda-feira (18), nos moldes tradicionais, falando de preços de medicamentos e conversando com consumidores.

Sidney aparece no programa fazendo propaganda da ótica da Ultrafarma. As entrevistas com os clientes foram feitas por outro apresentador, que afirmou que o programa desta segunda-feira foi gravado no dia 31 de julho.

O empresário foi preso na terça-feira (12) e solto três dias depois, sob fiança de R$ 25 milhões.

Elogios ao SUS e cobranças ao governo

Na grade de programação da Rede TV! disponível na internet, o espaço da Ultrafarma está mantido ao longo desta semana, no mesmo horário até sábado, com mudança do horário no domingo.

Pelo site oficial, não é possível consultar a programação da próxima semana e nem dos últimos dias.

O iG Gente enviou e-mail para a emissora perguntando se Sidney continuará com as gravações e se a parceria vai continuar depois das denúncias.

''A RedeTV! não comenta contratos comerciais'' , foi a resposta recebida pela reportagem.

O programa desta segunda-feira teve 30 minutos de duração. As entrevistas com vários clientes da Ultrafarma foram feitas em uma das lojas físicas do grupo.

O apresentador questionou de onde as pessoas vieram, para mostrar que muitos se deslocam de outras regiões de São Paulo para comprar mais barato na Ultrafarma, como promete o programa.





Em outro trecho, o roteiro do ''Programa Sidney Oliveira'' traz a história de vida do empresário, afirmando que ele saiu de uma vida modesta para se tornar um grande empreendedor do ramo.

Durante as entrevistas, o apresentador ressaltou o papel do SUS no atendimento em saúde. Em seguida, cobrou o governo por mais repasses financeiros ao sistema de saúde.

Em outra entrevista, ao falar dos preços dos medicamentos, o comunicador reclamou dos altos impostos no Brasil, por interferirem nos preços.