Reprodução/Instagram Pai de Juliana Marins abre mochila da filha após tragédia

Manoel Marins, pai da publicitária Juliana Marins, que faleceu durante uma viagem à Indonésia, compartilhou um emocionante desabafo nas redes sociais. Pela primeira vez desde o acidente, ele e a mãe de Juliana, Estela, reuniram forças para abrir a mochila que a jovem carregava durante a viagem.





"Ontem, eu e Estela vivemos um momento de profunda emoção e saudade. Não que a falta dela não nos acompanhe todos os dias, mas há momentos em que essa dor se torna mais intensa. Finalmente, conseguimos abrir a mochila que a Ju levou consigo. Até então, ela estava guardada na mesma caixa em que chegou da Indonésia" , escreveu Manoel.





O gesto, aparentemente simples, trouxe uma onda de lembranças.

"Cada peça de roupa, cada objeto que retirávamos apertava nosso coração. Tudo nos remetia a memórias dos momentos felizes que vivemos juntos. E então veio a tristeza de entender que, agora, ela só vive em nossas lembranças e em nossos corações, não mais fisicamente" , desabafou.

Em sua mensagem, Manoel citou um trecho da música de Gonzaguinha: " Diga lá, meu coração, que ela está dentro do meu peito e bem guardada, e que é preciso, mais que nunca, prosseguir" .

E completou: "É o que faremos, com a certeza de que o Eterno continuará a nos confortar e nunca nos abandonará".

A publicação foi acompanhada por uma foto de Juliana durante sua passagem pela Tailândia.

O que aconteceu com Juliana Marins?

Juliana, de 26 anos, morreu após cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, em junho deste ano. Ela escorregou e despencou por cerca de 300 metros, ficando presa em um local de difícil acesso. Apesar de ter sobrevivido por aproximadamente 32 horas após a queda, o resgate só chegou quatro dias depois, quando já era tarde.

Seu corpo foi repatriado para o Brasil e sepultado em Niterói, no início de julho. Desde então, a família tem buscado justiça e respostas sobre as circunstâncias do acidente, enquanto tenta lidar com a imensa dor da perda.