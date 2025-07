Reprodução/Arquivo pessoal Paolla Oliveira em seu post de despedida nas redes sociais

Paolla Oliveira comentou pela primeira vez a escolha de Virgínia Fonseca como nova r ainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, a atriz falou sobre o momento de transição e sobre como pretende participar dessa etapa importante para a agremiação.

Rainha de bateria por sete anos, Paolla desfilou pela última vez neste ano, quando a Grande Rio conquistou o vice-campeonato do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A atriz destacou o carinho que tem pela escola e deixou claro que estará presente quando for necessário.

Questionada se conseguiria conciliar a agenda de gravações para passar a coroa oficialmente para Virgínia, ela respondeu: “Tudo o que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer direitinho.”

Paolla também foi questionada sobre qual conselho daria à influenciadora, que fará sua estreia como rainha de bateria em 2026. Ela preferiu não antecipar nada específico: “Vou pensar em alguma coisa que faça sentido.”

Relembre o anúncio de saída

Em março deste ano, Paolla oficializou sua saída do posto para se dedicar integralmente ao trabalho na TV Globo. Ela interpreta Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, novela icônica que voltou ao ar com nova produção.

Na época, a atriz explicou que a decisão não foi fácil: “Escolher entre paixões é muito difícil. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval, e essa foi uma escolha difícil. Eu não sei fazer nada um pouquinho, e eu preciso pensar em redistribuir minha tensão e minha energia.”

Virgínia Fonseca foi anunciada em junho como a nova rainha de bateria da Grande Rio, assumindo um dos postos mais cobiçados do Carnaval carioca. A escolha gerou opiniões divididas, com elogios e críticas nas redes sociais.