Foto: Creative Commons As 30 maiores bandas de rock de todos os tempos, segundo a Forbes

Neste domingo (13), Dia Mundial do Rock, celebramos um dos gêneros musicais mais marcantes da história, conhecido por suas guitarras distorcidas, refrões poderosos e muita nostalgia.

Para comemorar, o YouTube se torna um verdadeiro palco de homenagens: milhões de fãs ao redor do mundo continuam assistindo (e reassistindo) clipes dos grandes clássicos do gênero. E alguns vídeos já ultrapassaram a marca de bilhões de visualizações.

Quem lidera o ranking é o Imagine Dragons, com o sucesso “ Believer ”, que ultrapassou 2,8 bilhões de views. A banda norte-americana mostra que o novo rock também tem força e engajamento nas plataformas digitais.

Na sequência, o clássico “Numb”, do Linkin Park, aparece com 2,5 bilhões de visualizações, seguido por “ November Rain”, do Guns N’ Roses, que soma 2,3 bilhões. O icônico clipe da banda de Axl Rose se mantém firme como um dos mais assistidos do gênero.

Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, símbolo do grunge nos anos 90, acumula 2 bilhões de visualizações. Já dois clipes empatam na marca dos 1,9 bilhão: o inesquecível “Bohemian Rhapsody”, do Queen, e o hino alternativo “What’s Up”, da banda 4 Non Blondes.

Fechando a lista, mais um sucesso do Guns N’ Roses: “Sweet Child O’ Mine”, com 1,7 bilhão de views, reforçando o domínio da banda entre os clipes de rock mais assistidos de todos os tempos.

Veja a lista:

Imagine Dragons – “Believer”: 2,8 bilhões



Linkin Park – “Numb”: 2,5 bilhões



Guns N’ Roses – “November Rain”: 2,3 bilhões



Nirvana – “Smells Like Teen Spirit”: 2 bilhões



Queen – “Bohemian Rhapsody”: 1,9 bilhão



4 Non Blondes – “What’s Up”: 1,9 bilhão



Guns N’ Roses – “Sweet Child O’ Mine”: 1,7 bilhão