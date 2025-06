Reprodução Globo é pega usando IA em post, apaga e brinca com flagra

A Globo foi flagrada usando ferramenta de geração de texto por inteligência artificial em uma publicação feita no X, antigo Twitter. Entretanto, a emissora deu a volta por cima de uma maneira que tirou risadas dos seus seguidores.

A postagem, que fazia referência à novela das sete horas, Dona de Mim , estrelada por Clara Moneke, brincava com uma cena da novela. Contudo, o que não foi percebido era que, na publicação, constava a introdução da ferramenta de IA.



" Claro! Aqui vai sua frase em uma linha única, fluida e com vibe jovem: Leo nasceu pra vender alegria e verdade também! Ela faz tudo! Amo os multitalentos da gata! #DonaDeMim ", dizia o texto.

A publicação foi apagada pela emissora. Entretanto, os internautas já haviam tirado print e repercutido a gafe.

A Globo apagou, mas o print será eterno pic.twitter.com/mHS50Rbzmg — laura (@lauraemiche) June 19, 2025





Eu só percebi que era chat gpt por conta dos comentários pic.twitter.com/tIOiRCzex4 — Loveberry (@FuinhaDaFarinha) June 20, 2025





Um estagiário atualizará o perfil pra Open to Work no LinkedIn nesse feriado! — Jurídico Yennefer de Vengerberg (@crisopeia) June 20, 2025

Para sair por cima, no entanto, a emissora brincou com a situação, usando uma cena da novela Torre de Babel , em que a personagem de Claúdia Raia escreve no computados. No vídeo publicado pela Globo, ela simula como se a personagem estivesse fazendo o prompt para a publicação no ChatGPT , copiado e colado no X.