Reprodução/redes sociais O ator Francisco Cuoco





O velório do ator Francisco Cuoco, que faleceu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, será aberto ao público, nesta sexta-feira (20), das 7h às 15h, no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, 376, bairro da Bela Vista, em São Paulo.

Já o sepultamento será restrito a familiares e amigos, às 16 horas.

O ator morreu a por falência múltipla dos órgãos, de acordo com comunicado emitido pela família.

Ele estava internado há 20 dias, no Hospital Albert Einstein, sedado por conta de infecções decorrentes.

Também sofria com sobrepeso, tendo alcançado cerca de 130 quilos.

Em entrevista recente, o ator disse que estava com problemas de locomoção por conta deste sobrepeso e que dependia de cuidadores para tarefas simples. Cuoco morava com a irmã, de 86 anos.

Cuoco ficou conhecido por interpretar papéis marcantes em dezenas de novelas das quais participou, dentre eles o taxista Carlão de ‘Pecado Capital’ (1975), o mago Herculano Quintanilha de ‘O Astro’ (1975), além de Cristiano Vilhena da primeira versão da novela ‘Selva de Pedra’ (1972).

Em maio, foi homenageado no especial Tributo, da TV Globo, que celebrou sua trajetória artística. A produção destacou sua importância como um dos maiores galãs da história da televisão brasileira.