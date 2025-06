EFE/Comunidad Madrid Crianças com câncer encontram Johnny Depp

O ator Johnny Depp protagonizou um momento emocionante na última segunda-feira (16), ao visitar crianças com câncer no Hospital Infantil Niño Jesús , em Madrid, Espanha. Vestido como o lendário Capitão Jack Sparrow, personagem da saga Piratas do Caribe , o astro levou esperança e sorrisos a pequenos pacientes do setor de oncologia.

A visita, feita de forma discreta, surpreendeu médicos, familiares e crianças. Interpretando o famoso pirata, Depp distribuiu abraços, tirou fotos, fez truques com moedas e levou pequenos presentes temáticos. Para muitos pacientes, o ator transformou a manhã comum em um verdadeiro conto de fadas hospitalar.

Algumas crianças acompanharam a visita de longe, através de barreiras de vidro, por estarem imunossuprimidas. Ainda assim, o ator interagiu com cada uma, fazendo gestos, piadas e improvisações como nos filmes.

O ator participa há anos de ações voluntárias em hospitais infantis. A motivação tem raízes pessoais: sua filha, Lily-Rose Depp, enfrentou uma grave doença na infância, e desde então o ator costuma visitar crianças internadas pelo mundo.

"Ver o sorriso de uma criança em meio ao sofrimento é uma das coisas mais poderosas que já experimentei”, disse o ator em entrevistas anteriores.

Nas redes sociais, a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elogiou a visita: " Uma nova surpresa no hospital da magia. Obrigada, Johnny Depp, por trazer alegria onde mais precisamos de esperança.”

A visita viralizou em poucos minutos, com imagens e vídeos sendo compartilhados por internautas emocionados com o gesto.





Depp em Madrid para novo filme

O ator está na capital espanhola para as filmagens do longa Day Drinker , onde contracena com a atriz Penélope Cruz. Mesmo com a agenda cheia, Depp dedicou parte do seu tempo para o encontro com as crianças hospitalizadas — mais um gesto que reforça seu lado solidário, longe das câmeras de Hollywood.