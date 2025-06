Reprodução/Divulgação Erros fatais do Titan são revelados em novo documentário

Um novo documentário da Netflix, "Titan: O Desastre do OceanGate", traz à tona detalhes alarmantes sobre os avisos que foram desconsiderados antes da implosão do submersível Titan em 2023, que matou cinco pessoas durante uma expedição aos destroços do Titanic.

O filme destaca o depoimento de David Lochridge, ex-piloto-chefe da OceanGate, que alertou repetidamente sobre falhas críticas no projeto do veículo. Em entrevista ao programa "TODAY", Lochridge afirmou que documentou suas preocupações em um relatório de inspeção, destacando riscos no design de fibra de carbono, inadequado para mergulhos profundos.





"Não havia nada de seguro naquele veículo. Expressei minhas preocupações verbalmente e por escrito, mas fui demitido em menos de três horas após entregar o relatório", revelou Lochridge, que também entrou com ações judiciais para alertar o público.

O Titan desapareceu em junho de 2023, com uma implosão que matou o CEO da OceanGate, Stockton Rush, além do explorador Paul-Henri Nargeolet, o magnata britânico Hamish Harding e o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman, de 19 anos. A empresa cobrava US$ 250 mil por passageiro para a expedição.

Em comunicado, a OceanGate afirmou ter encerrado suas operações e cooperado com as investigações da Guarda Costeira e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.