Reprodução/Instagram The Town





Faltando apenas um dia para o início da venda geral de ingressos, o The Town 2025 anunciou um esquema de mobilidade 24 horas. O objetivo é garantir a chegada e saída tranquilas da Cidade da Música como na edição de 2023.

O festival terá uma operação especial de metrô e trens metropolitanos funcionando 24 horas — um esquema em parceria com a ViaMobilidade, ViaQuatro, CPTM e Metrô que reforça o compromisso com o conforto e a segurança.

Durante os dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro todas as linhas de Metrô e Trem terão serviço 24 horas, inclusive na Estação Autódromo. A Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, será a linha oficial para chegar ao The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, oferecendo o melhor caminho para o público.

O embarque funciona até às 00h em todas as linhas. A partir deste horário, será possível embarcar somente na estação Autódromo e desembarcar e fazer integração em qualquer outra estação.

Com foco na maior segurança e comodidade do público, as ruas do entorno do Autódromo estarão bloqueadas para a entrada de veículos não identificados, incluindo carros de aplicativo e táxis. Por isso, a organização do The Town recomenda o uso de Metrô e Trem para uma experiência ainda mais inesquecível na Cidade da Música.