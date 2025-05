Reprodução YouTube @Aprendendo Com o Tio/ Instagram @le36_dpj_pp Busto de Jim Morrison é encontrado

Um dos maiores mistérios de Paris foi solucionado. O busto de Jim Morrison, que tinha sido roubado em 1988 do cemitério Père-Lachaise, na cidade luz, foi encontrado após 37 anos. "Descoberta insólita", declarou a polícia francesa ao divulgar que o item tinha sido reencontrado.

"Durante investigação conduzida pela Brigada Financeira e Anti-Corrupção da Diretoria de Polícia Judiciária da Prefeitura de Polícia, sob a autoridade do Ministério Público de Paris, este símbolo icônico para os fãs da cantora foi recuperado", acrescentou.





Criada pelo artista croata Mladen Mikulin, a obra, antes de ser roubada, estava instalada no túmulo para marcar o décimo aniversário da morte do vocalista do "The Doors". As informações são da AFP e da rádio RTL.

Relembre

Considerado como uma das figuras de maior expressão do rock na indústria fonográfica, o americano Jim Morrison morreu em Paris, em julho de 1971. A época, a versão defendida, era de que o artista faleceu em uma banheira, aos 27 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

No entanto, uma nova hipótese passou a ser discutida entre os fãs do musicista depois que Sam Bernett afirmou que o astro do "The Doors" teria morrido depois de sofrer uma overdose. O episódio, segundo Bernett, ocorreu em uma boate, em Paris.