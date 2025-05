Reprodução Paulo Rosenbaum

O médico e escritor Paulo Rosenbaum participa da " Roda de Conversa: Saiba o Agora... Entenda o Depois " nesta quarta-feira (14), às 18h, no Espaço Kadimah, em São Paulo. O tema do encontro será “ A vida de um médico e escritor ”, com entrada gratuita na Rua Heitor Penteado, 220, loja 4, no bairro Sumarezinho.

Colunista do Portal iG, Rosenbaum fará uma apresentação que inclui leitura dramática de trechos de seus romances e leitura de poemas inéditos. O autor também irá comentar temas centrais de suas obras de ficção, em atividade promovida por um novo espaço cultural da cidade.

Autor de romances como A Verdade Lançada ao Solo , Céu Subterrâneo e Navalhas Pendentes , Rosenbaum é também ensaísta e médico, com pós-doutorado pela USP. Seus livros misturam referências filosóficas, tradições judaicas e discussões sobre a contemporaneidade.

Críticos destacam a profundidade da obra do autor. A professora Regina Igel afirmou, em resenha ao Estado de S. Paulo , que A Verdade Lançada ao Solo “provoca nossa curiosidade intelectual, espiritual e emocional”. O texto, segundo ela, exige leitura lenta e reflexiva.

Obra mistura literatura, medicina e cultura judaica

Nascido em 1959, em São Paulo, Rosenbaum é filho de sobreviventes do Holocausto e cresceu imerso na cultura judaica. Sua ficção é influenciada por autores como Umberto Eco, Milan Kundera e Isaac Bashevis Singer.

Lyslei Nascimento, pesquisadora da UFMG, analisa o romance Céu Subterrâneo como uma arqueologia da memória, onde passado e presente se cruzam por meio de tecnologias modernas, como hologramas. O livro resgata a cidade de Hebron como metáfora da identidade.

Já Navalhas Pendentes , publicado em 2021, discute autoria e originalidade na era digital. “A literatura fala do ser humano no mundo. A literatura fala de si mesma”, escreveu Julio Jeha no Estado de Minas , ao comentar os limites entre criação e plágio na obra.

Além dos romances, Rosenbaum também é autor de ensaios e textos científicos. Entre os principais títulos na medicina estão Novíssima Medicina , Entre Arte e Ciência e História Lógica da Arte de Cuidar .