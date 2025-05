Reprodução/Instagram Confeiteira revela segredos do bolo gigante de Roberto Justus

São Paulo foi palco de uma celebração luxuosa em homenagem aos dez anos de casamento do empresário Roberto Justus e Ana Paula Siebert, que também marcou os 70 anos do executivo. O grande destaque da festa foi um impressionante bolo de dois metros, totalmente confeccionado à mão pela confeiteira Mariana Franco Junqueira.

Nas redes sociais, Mariana compartilhou os detalhes da obra de arte comestível, que contou com dez andares decorados com arranjos meticulosamente elaborados. "Um projeto que celebra os 10 anos de casamento do casal e também os 10 anos da minha empresa. Um encontro de histórias, confiança e amor traduzido em açúcar, flor por flor, folha por folha", emocionou-se a profissional.





O bolo, que levou semanas para ser finalizado, teve cada elemento moldado manualmente em pasta de açúcar. Entre os detalhes, destacam-se:

100 galhos com flor de ervilha roxa (grande)

100 galhos com flor de ervilha roxa (pequena)

100 galhos com flor de ervilha branca (grande)

100 galhos com flor de ervilha branca (pequena)

40 folhas transparentes

40 galhos de folhas brancas grandes

67 galhos de folhas mistas

220 folhas grandes avulsas

"Fazemos arte com açúcar! Cada pétala foi esculpida uma a uma, com precisão e dedicação", afirmou Mariana, reforçando o caráter artesanal da criação. A festa, considerada por muitos como o "casamento do ano", reuniu familiares e amigos próximos em um clima de elegância e celebração.